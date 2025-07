Una storia recuperata Lo sbarco di Carlo V

Riemerge dai fondali del passato, recuperata come un tesoro dall’ archivio storico parrocchiale di Sant’Antonio, una vicenda che, approdota sulla prima banchina del nostro Molo, avrebbe cambiato i destini della storia. Parliamo dell’ incontro tra l’imperatore Carlo V e Papa Paolo III, avvenuto tra le Mura di Lucca nel 1541. In gioco c’erano gli equilibri tra Impero e Chiesa, tra il potere temporale e quello spirituale. E a farsi testimone di questa storia, rimasta semisconosciuta, sarĂ uno studente del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“, Leonard Poka, insieme al professore Enrico Del Bianco nell’incontro del ciclo “ Storie dal molo “, nato da un’idea di David Zappelli, in programma domani, alle 21,10 nel giardino del convento francescano di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una storia recuperata. Lo "sbarco" di Carlo V

In questa notizia si parla di: storia - recuperata - carlo - sbarco

#FugaInNormandia, dal 20 giugno al cinema Quando il veterano Bernie Jordan, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie in Inghilterra per raggiungere la Francia e commemorare i compagni cadut Vai su Facebook

Sbarco in Normandia: la storia della poesia che aiutò gli alleati ... - La storia dello sbarco in Normandia comincia mesi, settimane e giorni prima. Secondo vanityfair.it

Ottant'anni dallo sbarco in Normandia, «La storia insegna che la ... - Alla cerimonia per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia Re Carlo, Macron e Biden. Lo riporta vanityfair.it