Crosetto | Ha ragione Macron | i valori si difendono con la forza La Lega? Sul riarmo segua il governo

“I paesi alleati con noi, nella difesa reciproca, sono fratelli”, dice al Foglio il ministro della Difesa Guido Crosetto all’indomani del 14 luglio e delle dichiarazioni di Emmanue. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo”

In questa notizia si parla di: crosetto - ragione - macron - valori

Crosetto: "La Nato non ha più ragione di esistere" - Secondo il ministro della Difesa, l'Alleanza Atlantica è destinata a diventare "qualcosa di completamente diverso".

Crosetto su conflitti e futuro: “Il mondo è cambiato, la Nato non ha ragione di esistere” - I tempi sono cambiati e sono destinati a cambiare ancora. Con essi, però, è fondamentale che continuiamo a cambiare anche noi.

Crosetto: «Così la Nato non ha più ragione di esistere» - Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padova, ha affermato che «la Nato, così com’è, non ha più ragione di esistere ».

Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo”; Macron: I colloqui proseguiranno la prossima settimmana a Londra - L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa sulle terre rare.Lo annuncia il ministro dell'Economia ucraino.

Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo” - Dopo l’annuncio di Macron sul raddoppio delle spese militari, il ministro della Difesa rilancia il patto: “La Nato impegna tutti. Secondo ilfoglio.it

Crosetto: “Macron sbaglia, attacca Meloni perché è in difficoltà ... - In particolare, sulle tensioni tra Meloni e il presidente francesce, Crosetto difende la presidente del consiglio dall’accusa, lanciata ieri da Macron, di diffondere fake news. Come scrive repubblica.it