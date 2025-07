tutti i vincitori del premio internazionale cinearti la chioma di berenice 2025 alla casa del cinema di roma

Roma, 15 luglio 2025 – Si è svolta presso la Casa del Cinema di Villa Borghese la cerimonia di premiazione della XXVI edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, l’evento promosso da CNA Cinema e Audiovisivo per valorizzare le eccellenze artigianali e artistiche del cinema italiano. Un’occasione unica che, anche nel 2025, ha celebrato i mestieri del cinema e le figure fondamentali dietro le quinte delle piĂą importanti produzioni cinematografiche e seriali. I grandi protagonisti del cinema italiano premiati nel 2025. Tra i vincitori della serata spiccano “Parthenope” di Paolo Sorrentino come Miglior Film, e “Dostoevskij” dei fratelli D’Innocenzo come Migliore Serie TV. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

