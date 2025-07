L’inferno in galleria Arrestato il conducente

La notte tra il 22 e il 23 marzo mentre percorreva il tunnel di Pusiano alla guida di un pick-up Ford Ranger aveva prima sbandato finendo contro il muro della galleria, poi aveva urtato un’auto che arrivava nel senso opposto e infine colpito in pieno una seconda auto sulla quale viaggiavano Ivan Mezzera di Bellano, alla vigilia dei suoi 44 anni, con dietro di lui Mattia Mazzina, 42 anni di Colico uccidendoli sul colpo. Ora il conducente di quel pick-up, Andrea Valsecchi, classe 1994 è finito agli arresti domiciliari. Era risultato positivo all’ alcoltest e secondo la ricostruzione stava percorrendo quel tratto di strada a forte velocitĂ , oltre 132 chilometri orari (quasi il doppio di quella consentita, visto che in quel tratto – interno della galleria – il limite è di 70 Kmh). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’inferno in galleria. Arrestato il conducente

