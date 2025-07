Cade un’accusa su Visibilia srl Santanchè | Sono combattiva Non voglio la prescrizione

“Sono tranquilla, come sempre. E sono combattiva”, dice Daniela Santanchè. Dopo un inverno complicato, traballante, la ministra del Turismo rilancia. Le mozioni di sfiducia, il fuoco amico, le pres. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cade un’accusa su Visibilia srl. Santanchè: “Sono combattiva. Non voglio la prescrizione”

In questa notizia si parla di: sono - santanchè - combattiva - cade

Dazi, Santanchè “Non sono utili, ma su Trump no a giudizi affrettati” - MILANO (ITALPRESS) – “I dazi non sono uno strumento utile. Danneggiano gli Stati Uniti e gli altri Paesi.

Fallimento Ki Group, Santanchè: “Sono aziende del padre di mio figlio, mi sento tranquilla” - “Non mi sento preoccupata perché non mi sentivo preoccupata nemmeno per tutta la vicenda Visibilia che finalmente abbiamo chiuso, queste sono aziende che ho lasciato da molto tempo che sono del padre di mio figlio, me ne dispiace ma non mi sento coinvolta.

Compagno Santanché Dimitri Kunz : "Sono sereno, Zeno non rappresenta un pensiero" - (L“Sono sereno e siamo sempre fiduciosi”. Lo ha detto al Tribunale di Milano al termine dell’udienza davanti al gup Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanché con cui è imputato nell’inchiesta sulla presunta truffa aggravata legata alla cassintegrazione Covid ai dipendenti del gruppo Visibilia.