Ipotesi contaminazione I soccorritori la escludono | Tute e guanti per entrare

GARLASCO (Pavia) I verbali dell’epoca parrebbero chiari. I primi che entrarono nella villetta al numero 8 di via Pascoli, a Garlasco, e furono a contatto con il corpo martoriato di Chiara Poggi, testimoniarono di avere indossato i regolamentari guanti di lattice. Questo dovrebbe avere scongiurato il rischio di inquinamento genetico. Soccorritori, titolari di un’impresa di onoranze funebri. Elisabetta Rubbi, medico del 118 di Vigevano, giunge sul posto alle 14.11 del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio, con una infermiera e un autista. L’allarme è arrivato dalla centrale operativa di Pavia alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ipotesi contaminazione. I soccorritori la escludono: "Tute e guanti per entrare"

In questa notizia si parla di: soccorritori - guanti - ipotesi - contaminazione

“Il corpo di Chiara Poggi non è stato contaminato, avevamo guanti in lattice e tute”: i verbali dei soccorritori a Garlasco - Garlasco (Pavia) – I verbali dell’epoca parrebbero chiari. I primi che entrarono nella villetta al numero 8 di via Pascoli, a Garlasco, e furono a contatto con il corpo martoriato di Chiara Poggi, testimoniarono di avere indossato i regolamentari guanti di lattice.

Le ultime notizie sul delitto di Garlasco: esclusa la contaminazione dell’assistente del medico legale che nel 2007 prelevò i tamponi durante l’autopsia. Secondo la ferma convinzione della Procura l’ignoto sarebbe un complice del nuovo indagato Sempio Due Vai su Facebook

Ipotesi contaminazione. I soccorritori la escludono: Tute e guanti per entrare; Trenta nomi per “Ignoto tre” dal Dna su Chiara Poggi: via alle comparazioni, la Procura di Pavia stringe il cerchio; Il Dna di Ignoto 3, la nuova pista nel delitto di Garlasco: tamponi ad almeno 30 persone.

Ipotesi contaminazione. I soccorritori la escludono: "Tute e guanti per entrare" - La dottoressa che si accostò al cadavere: "Ci siamo mossi con grande cautela". Si legge su ilgiorno.it

Con la "cross contamination" il contagio può avvenire anche con i guanti - Un'ex infermiera del Michigan, con un video che è diventato virale, ha mostrato come è facile contrarre il virus anche ... Segnala ilgiornale.it