L’assessore Tombolini sbotta | Soldi per le feste non per le scuole Fate un comitato pure per questo

La Commissione sull'edilizia scolastica fa emergere le infinite richieste da parte dei dirigenti degli otto istituti comprensivi del capoluogo e l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini sbotta. Il titolare anche delle manutenzioni torna sulla sua idiosincrasia nei confronti dei comitati popolari, ma soprattutto indica una voce del bilancio comunale da cui si potrebbero attingere risorse per affrontare il nodo delle scuole: "Mia moglie mi chiede perché ci sono così tanti comitati e io mi chiedo perché non ce ne sia almeno uno che si occupi della tutela delle scuole. Sarebbe bello – ha detto Tombolini in uno dei suoi interventi ieri durante la seduta della III e V commissione – che nascesse un comitato che chieda 'Meno feste e più risorse per le scuole'.

