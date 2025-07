Nick Cave in centro svela le luci nascoste nella sua oscurità

Grande chiusura stasera per il Mantova Summer Festival con la presenza in Piazza Sordello di Nick Cave. Accompagnato dal bassista dei Radiohead Colin Greenwood, il più acclamato cantore dell’oscurità, autore di opere visionarie come “The Batman’s call” e “Dig, Lazarus, dig!!!” offre al pubblico un’immersione nelle sue esperienze con i Bad Seeds, spaziando dall’iniziale “Girl in amber”, attinta dal superbo “Skeleton tee” di nove anni fa, per spingersi verso pietre filosofali che parlano di amore, perdita, fede e redenzione come “Love letters” o “Into my arms”, relegate nel bis assieme ad una cover della “Cosmic dancer” dei T. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nick Cave in centro svela le luci nascoste nella sua oscurità

