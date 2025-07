Elezioni a Lecco centrodestra ancora al palo | Fermi per i personalismi

La segreteria cittadina di Forza Italia Lecco prende atto con preoccupazione del perdurare dello stallo sulle candidature, frutto anche di personalismi e logiche di parte che stanno rallentando ogni passo decisivo. Auspichiamo che i coordinamenti regionali prendano in mano la situazione, che è.

