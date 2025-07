Gin per tutti i gusti in centro storico Degustazioni con prodotti certificati

Torna il Craft Gin Fest, tappa speciale di Tramonto DiVino, in centro storico a Cervia, fra i Magazzini del Sale e la Torre San Michele. Appuntamento con gin lover e gastronauti venerdì dalle 19 per una girandola di degustazioni e abbinamenti, fra gin, cocktails e prodotti food regionali. Protagonisti dell’evento una ventina di gin producer artigianali provenienti da tutta Italia che avranno a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare una quarantina di etichette di gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio. Parallelamente un grande banco a cura di Enoteca regionale organizzerĂ le degustazioni di altre etichette territoriali dove bartender professionisti realizzeranno cocktails inediti mixando gin, vermouth e altri spirits con bollicine, lambruschi, aceto balsamico e frutta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gin per tutti i gusti in centro storico. Degustazioni con prodotti certificati

