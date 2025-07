L’ombra dei dazi americani incombe fin sotto le Due Torri. Dopo la lettera del presidente Donald Trump all’Ue – con cui ha annunciato l’introduzione di tariffe al 30% dal primo agosto sui prodotti europei – le preoccupazioni serpeggiano anche nel comparto agroalimentare (e non solo) del nostro territorio. "Una vera e propria tegola che ci cade tra capo e collo – sintetizza Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna –. Dazi di questa portata, come emerso negli ultimi giorni, impatterebbero in modo significativo sulle nostre filiere. Aggiungendo così un ulteriore peso su un contesto già segnato da ulteriori criticità , come per esempio il clima, che potrebbe generare uno scenario ancora più preoccupante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scure dei dazi Usa. L’allarme di Venturi: "Dura reggere l’impatto"