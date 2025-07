Immaginate una centrale intelligente in grado di prevedere sprechi, ottimizzare consumi, segnalare perdite prima ancora che accadano. Non è fantascienza, ma la missione concreta di Pre-vision Srl, la nuova realtà nata dalla sinergia tra Cefla e Unica Ingegneria, con un obiettivo chiaro: rendere la sostenibilità un motore di efficienza. Nel cuore di questa partnership c’è en.vision, la piattaforma predittiva sviluppata da Cefla, che integra sistemi IoT e Intelligenza Artificiale per fornire alle imprese strumenti evoluti di controllo, gestione e ottimizzazione. Un alleato già collaudato in contesti complessi come la cogenerazione, i data center e le multiutilities, ora rafforzato da una nuova struttura societaria e competenze ingegneristiche avanzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostenibilità ed efficienza, la mission di ’Pre-vision’