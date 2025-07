Molti cambiamenti professionali in vista per Diletta Leotta, le ultime dichiarazioni aiutano a fare luce sui prossimi programmi della regina della tv L’ultimo appuntamento della stagione calcistica è andato in archivio, con la finale del Mondiale per Club a New York vinta dal Chelsea a sorpresa sul Psg. Un match appassionante, in cui i ‘Blues’. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Via Diletta Leotta, l’annuncio non lascia dubbi: decisione perentoria