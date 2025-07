schiacciata dal sasso ragazzina muore per un selfie

Morta per farsi una foto, travolta e schiacciata da un grosso sasso che si è staccato da un pilone su cui si era arrampicata facendola precipitare a terra. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Busche, frazione del comune bellunese di Cesiomaggiore. In quella zona c’è una spiaggetta sul fiume Piave, dove la ragazzina, Gaia de Gol (foto), 15 anni, si era recata assieme ad altre due sue amiche per trascorrere qualche ora in serenità. Ma la sciagura era in agguato. Per scattare una fotografia la quindicenne si sarebbe arrampicata assieme a una delle sue amiche sul pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume e che è attaccato a una parete di roccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

