FaceTime blocca le videochiamate hot

Apple sta testando un filtro «anti nudo» per FaceTime, ma, in attesa che sia attivo, sono già disponibili tanti altri modi per proteggersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - FaceTime blocca le videochiamate «hot»

