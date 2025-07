Straordinario intervento di chirurgia a Legnano Mandibola ricostruita con l’osso di una gamba

È stata asportata una parte della mandibola di un paziente oncologico, compromessa dalla malattia, e sostituita direttamente con una protesi ricavata da una sezione della fibula, una parte ossea della gamba del paziente stesso, mediante progettazione virtuale pre operatoria con software dedicato. È questa la sintesi dello straordinario intervento di chirurgia maxillo-facciale portato a termine nei giorni scorsi all’ ospedale di Legnano dall’equipe diretta da Stefano Paulli. "L’intervento ha avuto un duplice effetto - spiega Paulli, direttore della Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale di Legnano -: innanzitutto l’asportazione di una parte della mandibola seriamente compromessa dal tumore; in secondo luogo, la sua immediata ricostruzione e protesizzazione odontoiatrica, ha generato un beneficio diretto - anche psicologico - al paziente, che si è risvegliato dopo l’intervento non solo con la struttura ossea mandibolare strutturalmente ricostruita, ma anche funzionalmente ed esteticamente riabilitata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Straordinario intervento di chirurgia a Legnano. Mandibola ricostruita con l’osso di una gamba

