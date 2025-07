Caivano bis 22 milioni per Rozzano | Chiarezza su come verranno spesi

Rozzano si prepara a ricevere 22 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana grazie al Caivano bis. La notizia emerge ufficialmente da una delibera di Giunta, e subito si alza la voce dell'opposizione con il capogruppo Leo Missi che chiede maggiore chiarezza e trasparenza. "Serviranno a rifare piazze, impianti sportivi, oratori (tutti), eccetera. A "rigenerare" una cittĂ che lo Stato, su indicazione della nostra amministrazione, ha deciso di bollare come area metropolitana ad alta vulnerabilitĂ sociale", denuncia Missi. "Vorremmo conoscere i progetti nel dettaglio. Nella delibera sono riportati solo titoli generici: non si capisce quali saranno i reali interventi.

Caivano, Meloni annuncia il bando per riqualificare il Parco Verde: 130 milioni da privati - Giorgia Meloni annuncia il bando per rigenerare Caivano: 130 milioni di euro reperiti da privati per riqualificare le abitazioni nel Parco Verde.

Investimento da 130 milionicosì Caivano cambierà volto -  Un altro tassello per la riqualificazione di Caivano. L?ennesimo da due anni a questa parte: 130 milioni per riqualificare le case popolari.

Il “modello Caivano” per Palermo e Catania: interventi per oltre 40 milioni a Borgo Nuovo e San Cristoforo - Servizi e spazi di aggregazione come antidoto al disagio sociale e alla devianza. Il “modello Caivano” arriva in Sicilia, ai quartieri San Cristoforo di Catania e Borgo Nuovo di Palermo, dove oggi si è recato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per tenere due riunioni nell’ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, varato dal governo.

