Ecco la prima immagine di Oscar Isaac nei panni di Frankenstein!

ha conquistato numerosi fan con i suoi ruoli in Moon Knight dell’universo Marvel e nel ruolo del pilota d’élite Poe Dameron in Star Wars, ma ora si prepara a vestire idi uno dei personaggi horror più iconici: il dottor Victor. Questo ruolo fa parte del remake che il regista premioGuillermo del Toro sta preparando per Netflix, previsto per novembre. L’in antedicomeè stata pubblicata durante la presentazione della programmazione 2025 di Netflix, ed è possibile vederla qui sotto:Il film vedrà anche Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) nel ruolo del mostro di, mentre tra gli altri membri del cast ci sono Mia Goth (Maxxxine, Pearl), Christoph Waltz (Django Unchained), Lars Mikkelsen (House of Cards), Ralph Ineson (Fantastic Four: First Steps), David Bradley (Harry Potter, Game of Thrones), Christian Convery (Sweet Tooth di Netflix) e Charles Dance (Game of Thrones).