Due artisti alla Manoni domani l’inaugurazione

alle 16:30 nella Galleria2.0 (Corso Garibaldi 55/a, Forlì) si terràdella mostra ’Teneteci un posto’ degliravennati Maika Perugini e Mirko Monti (in arte ’Maunz’), che esplorano insieme temi universali legatidonna,casa e ai ricordi. Accanto alle opere sarà presentata la favola illustrata ’Ella di porcellana’, scritta da Marina Morellato e illustrata da Perugini, incentrata su una donna che supera le sue fragilità per diventare icona di resilienza. Ingresso gratuito, in orari di negozio, fino a sabato 8 febbraio.