Cosa sono le soprintendenze ai beni culturali che la Lega vuole esautorare: "Tra pannelli solari e palazzoni: senza regole è una giungla"

“Aservono le? Glielo dico io: rappresentano l’ultimo baluardo della tutela in Italia”. Paola Grifoni, già soprintendente per iarchitettonici e paesaggistici in Toscana e in Emilia Romagna, non fa giri di parole. “Purtroppo da tempostate esautorate. L’ultimo in ordine di tempo era stato Matteo Renzi, che addirittura le voleva abolire. Ma prima di lui ci fu un periodo in cui la dedel paesaggio dallo Stato passò alle Regioni e poi ai Comuni. E fu un disastro. Poi le competenze tornarono allo Stato con la legge Galasso, che assoggettava certe aree ai vincoli paesaggistici di notevole interesse pubblico istituiti con decreto ministeriale. E le cose ripresero ad andare per giusto verso. Adesso vogliono dare il colpo di grazia“.Eppure la tutela in Italia èantica.