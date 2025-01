Liberoquotidiano.it - "Come Leclerc!": lo sconcertante video di Jannik Sinner nel parcheggio di Melbourne | Video

Quando si vince, tutto è più bello. E, alla fine, ci si scioglie almeno un po'. Cosìmostra finalmente una sua passione, un suo lato giocoso e, perché no, svela qual è uno dei suoi idoli, almeno per quanto riguarda il mondo dei motori. Tra una partita e l'altra, un allenamento duro e l'altro,svela che ama molto guidare, a prescindere dal tipo di auto. Che sia una golf car o una Ferrari, poco importa,si rilassa solo al volante. In undi backstage degli Australian Open, vinto per la seconda volta di fila dal tennista altoatesino, si vede infattialla guida proprio di una golf car messa a disposizione dall'organizzazione dello Slam diper gli spostamenti di staff e atleti. Così, dopo un primo momento d'imbarazzo in cuicerca di prendere confidenza con il mezzo ed esclama “non riesco a capire dove si accende per partire.