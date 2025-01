Gamberorosso.it - Che cosa è il testo, il forno degli antichi romani usato oggi per preparare piadine, crescentine e torte

Un utensile da cucina con più di duemila anni di storia, che ha attraversato i secoli senza mai sparire. Ilnoto soprattutto per la cottura della piadina romagnola e della torta alumbra, veniva giàdagli, ma nel corso del tempo ha subito numerose modifiche, cambiando - da comune a comune del centro Italia - forma, materiale, utilizzo e nome.Cheè ilL’origine delrisale all’epoca romana, quando la parola latina testum indicava un recipiente di terracotta utilizzato per la cottura dei cibi. I primi testi non erano affatto delle semplici piastre, ma veri e propri forni portatili: venivano riempiti di brace per diffondere il calore in modo uniforme, cuocendo il cibo dall’alto e dal basso. Accanto ai testum, si usavano le tegule, tegole di terracotta arroventate che servivano da base di cottura.