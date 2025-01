Secoloditalia.it - Caso Siri, dalla gogna all’assoluzione: le inchieste contro la politica che hanno generato solo calvari

Dopo sei anni è finito con un’archiviazione il procedimento a carico dell’ex senatore ed ex sottosegretario leghista Armando. «Un lungoo giudiziario, politico, mediatico e umano», lo ha definito, che si era ritrovato sotto la scure giudiziaria nel 2019 con l’accusa di finanziamento illecito per dei prestiti bancari contratti l’anno prima e infine giudicati «del tutto scollegati all’attività» e concessi e incassati «per scopi esclusivamente personali».Armandoarchiviato dopo sei anniNel frattempo ci sono state le perquisizioni, lamediatica, la carrierastroncata, una vita sconvolta e non del tutto annientatagrazie agli «affetti più cari, all’amicizia e alla stima di chi mi conosce davvero, e non per “sentito dire”», ha spiegato l’esponente leghista.