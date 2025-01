Usaincidente aereo | 3 soldati coinvolti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.03 Sono tre ia bordo dell'elicottero militarenell'incidente sul Potomac a Washington: lo rende noto l'esercito americano. Le persone estratte dal fiume Potomac ri dal fiume Potomac, non si sa in quali condizioni sono 4. La collisione tra un elicottero militare Black Hawk e undell'American Airlines è avvenuta alle 21, ora di Washington,le 3 di notte in Italia. Non si conosce, al momento, il bilancio delle vittime, ma sull'c'erano circa sessanta passeggeri più l'equipaggio.