Raccolta fondi nel nome di Francesco

È tempo del lutto e del dolore nel Rione di Sant’Antonio e più in generale per tutta Impruneta per la morte di Francesco Saverio Bandinelli, studente di 17 anni che ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale lungo la via Chiantigiana per il Ferrone. Per cause ancora da chiarire il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto 125 su cui viaggiava finendo in un balzo a fianco della strada. La famiglia Bandinelli, nel ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata, chiede una preghiera per Francesco. È aperta una raccolta fondi per i bambini in difficoltà a nome di Francesco Saverio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta fondi nel nome di Francesco

In questa notizia si parla di: francesco - raccolta - fondi - nome

Francesco Bevilacqua annuncia una raccolta firme a Vibo Valentia per la scarcerazione di Gianni Alemanno - L’ex senatore Francesco Bevilacqua annuncia un’iniziativa pubblica a sostegno dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Terza Pagina: l’ultimo libro di Francesco Moriconi e una raccolta di inediti di Michela Murgia - ? The post Terza Pagina: l’ultimo libro di Francesco Moriconi e una raccolta di inediti di Michela Murgia first appeared on TG2000.

Empoli. Una raccolta fondi per aiutare Re.So.: l'appello dei sindaci. #empoli #reso Vai su Facebook

Raccolta fondi nel nome di Francesco; Carlo Conti conduce Con il Cuore nel Nome di Francesco; Carità francescana, in 11 anni raccolti oltre 16 milioni di euro per gli ultimi.

In nome di Francesco, raccolta fondi per i bimbi del Salesi - In nome di Francesco, raccolta fondi per i bimbi del Salesi Scomparso dopo pochi giorni del 20° compleanno. ilrestodelcarlino.it scrive

Raccolta fondi "Con il Cuore, nel nome di Francesco" 2023 - Campagna Raccolta Fondi autorizzata da Rai per la Sostenibilità - Da rai.it