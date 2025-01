Sport.quotidiano.net - Tutto facile per questa Adamant. Con San Bonifacio non c’è partita

Ferrara 101San65: Dioli 11, Sackey 7, Drigo 14, Santiago 17, Tio 7, Yarbanga 5, Solaroli 7, Ballabio 14, Braga ne, Marchini 19. All. Benedetto.SAN: Poiesi 5, Bevilacqua 14, Vinciguerra 5, Pittana 7, Moretti 6, Ferrazza 2, Trentini 7, Righetti 8, Donkor 2, Fall 7, Rigon ne, Molinaroli 2. All. Zappalà. Parziali: 26-24; 57-34; 80-46. "No game" alla Bondi Arena trae San. Gli estensi travolgono gli avversari col punteggio di 101-65, e centrano la quinta vittoria consecutiva in campionato confermando il buonissimo stato di forma che si era manifestato già nella gara con Monfalcone. Dopo un primo quarto in equilibrio, Ferrara scappa nel secondo parziale grazie ad un break di 31-10 e non si volta più indietro, lasciando le briciole ai malcapitati avversari arrivati al palasport senza il loro migliore realizzatore Rigon.