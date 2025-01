Ilfattoquotidiano.it - Trump scatena la corsa all’oro. A Londra boom di richiesta di lingotti da portare negli Usa per timore dei dazi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stanno calando rapidamente id’oro conservati a, nei caveau della Banca d’Inghilterra, dopo l’aumento delle spedizioniStati Uniti dovuto ai timori che il presidente americano Donaldimponga deianche sul lucroso mercato dell’oro. È quanto si legge sul quotidiano britannico Financial Times, secondo cui l’attesa per ritirare inei depositi della banca centrale britannica, rinomati in tutto il mondo per garantire la sicurezza di vaste riserve auree, è aumentata da pochi giorni a 4-8 settimane.Intanto i trader hanno accumulato a New York scorte stimate in 82 miliardi di dollari (78 miliardi di euro), a fronte di una diminuzione della liquidità sul mercato di. “C’è la sensazione chepossa andare oltre i limiti e imporre nuovisulle materie prime che entranoStati Uniti, compreso l’oro”, ha detto al quotidiano della City Michael Haigh di Société Générale.