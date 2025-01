Panorama.it - Truffa ai danni dell'Erario e dell'INPS. Disposte 12 misure interdittive eseguite dalla GDF di Palermo

Nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio 2025, la Guardia di Finanza di, su richiesta del GIP, hanno eseguito 12 ordinanze di interdizione nei confronti di soggetti che, secondo le indagini condotte dagli agenti GDF, avrebbero messo in atto un sistema criminoso dedito alla. Nei confronti degli indagati si contestano i reati di associazione per delinquere,aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e illeciti di natura tributaria. In particolare una prima tipologia diavrebbe avuto come scopo quello di consentire, nei confronti di circa 700 persone, l’indennità di disoccupazione NASpI, attraverso un ingegnoso sistema fraudolento. I soggetti verso i quali sono stati emessi i provvedimenti avrebbero contrattualizzato i loro dipendenti per poi interrompere il rapporto di lavoro al raggiungimento del periodo minimo per il conseguimento del sussidio di disoccupazione, mantenendo tuttavia lo svolgimentoe prestazioni lavorative in nero.