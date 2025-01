Dilei.it - Nikolaus di Grecia annuncia il suo matrimonio solo nove mesi dopo il divorzio

Il principedinon perde tempo. Nemmeno un anno dale già sta preparando un altro “sì”, stavolta con Chrysí Vardinogianni, volto ben noto nei salotti dorati di Atene. A dare il primo squillo di tromba è stato Hello! Greece, seguito a ruota dall’edizione spagnola della rivista.L’ufficialità è arrivata con un annuncio pubblicato sul sito della (ex) famiglia reale greca: ilsi farà, e anche presto. Venerdì 7 febbraio 2025, ore 18:00, nella Chiesa di San Nicola Ragavas ad Atene. Sarà una cerimonia intima, giurano, conparenti e amici stretti. Ma quando c’è di mezzo un principe, l’idea di un evento sottotono fa un po’ sorridere.Un legame consolidato nel tempoNon si sa esattamente quando sia scattata la scintilla, ma una cosa è certa: Chrysí Vardinogianni non è certo un volto nuovo nelle stanze che contano.