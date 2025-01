361magazine.com - MasterChef: i concorrenti arrivano a Villa Crespi

Una notte particolareLa cucina diItalia si prepara ad accogliere i magnifici 10 di questa edizione con una serata speciale e imprevedibile: giovedì 30 gennaio, in esclusiva su Sky Uno e NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli rivoluzioneranno le regole con una “crazy night” senza precedenti.La grande sorpresa della serata sarà una prova in esterna in un luogo d’eccezione:, il ristorante tre stelle Michelin di Cannavacciuolo, affacciato sul suggestivo Lago d’Orta. Per la prima volta nella storia del programma, gli aspiranti chef lavoreranno fianco a fianco con l’intero staff del ristorante, vivendo un’esperienza unica nel tempio della cucina dello chef campano.Ma le sorprese non finiscono qui: la Red Mystery Box, con un contenuto inaspettato, apparirà a metà puntata anziché all’inizio e, come sempre, decreterà i peggiori della prova.