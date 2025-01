Ilnapolista.it - Il Milan punta tutto su Giménez e scarica Morata: il Galatasaray pronto a chiudere per lo spagnolo

Verrebbe da parafrasare Checco Zalone se l’indiscrezione di colloqui avanzati trae ilfosse confermata. “Ma sono del mestiere questi (del)?“. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano e Matteo Moretto, entrambi esperti di calciomercato, il club turco sarebbe intenzionato a prendere l’attaccantedal. EXCLUSIVE:are in advanced talks to sign Álvarofrom AC!Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.pic.twitter.com/4bkgrk7G7V— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025“Ilè in trattative avanzate per acquistare Álvarodal! Sono in corso i colloqui per concludere presto l’accordo; tutte le parti sono pronte a siglare l’accordo nelle prossime ore“.