Napolipiu.com - Il Manchester United abbassa il prezzo per Garnacho. Il Napoli prepara l’assalto

Ililper. Il">Il club inglese, pressato dal Fair Play Finanziario e dall’operazione Dorgu, apre alla cessione del talento argentino.Ilsta per piazzare l’ennesimo colpo che farà tremare il calcio europeo. Ilè con le spalle al muro e hato le pretese per Alejandro, il gioiello argentino che Antonio Conte ha indicato come erede perfetto di Kvaratskhelia.Ma perché proprio ora? La risposta arriva dal Corriere dello Sport: “Non s’è mai fermato il pressing per Garna: lo, ora, chiede 55 milioni di euro, una distanza gradualmente ridotta, magari anche dopo l’affondo per Patrick Dorgu con il Lecce, un’operazione da 40 milioni di euro complessivi che stringe ancor di più la morsa delle regole del Faiplay finanziario sugli inglesi: per comprare, devono vendere”.