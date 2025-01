Il Giornale e chi vuole colpire Giorgia Meloni con il caso Almasri | Dietro ci sono la Germania e la Cpi

Leggi su Open.online

C’è un attacco all’Italiail? Ne è convinto Il, che oggi dice che l’indagine sul torturatore libico nasce per fermare, «troppo stabile, troppo influente, troppo forte in Europa e troppo vicina» a Donald Trump. Una fonte anonima dice a Fausto Biloslavo che «in prima battuta c’è un disegno, una strategia, per mettere in crisi le relazioni fra Roma e Tripoli, ma danno fastidio anche la stabilità del governo italiano e le iniziative in Africa e Medio Oriente».ci sarebbero «lae la Corte Penale Internazionale». E ci sarebbe anche una campagna in atto via Telegram e social. Fatta di pubblicazione di documenti riservati della procura di Tripoli su contatti tra i servizi segreti italiani e i trafficanti di uomini dal 2017 (governo Gentiloni).