Ecco come la polizia «insegue» i criminali negli altri paesi

Il buio della notte è illuminato dai fari della macchina dellabritannica. Il giovane sul motorino sta scappando su una strada secondaria. L’auto degli agenti prima loe poi sperona il mezzo a due ruote. Il conducente vola rimbalzando sul cofano e atterra sull’asfalto scivolando per alcuni metri assieme al motorino. La scena, che ha portato al suo arresto, è stata girata dalla telecamera di bordo della. Panorama pubblica sul suo sito Panorama.it una sequenza di video del genere, che dimostraalcune forze dell’ordine del nostro continente (a cominciare da quelle inglesi appena citate), per non parlare degli agentiStati Uniti, utilizzano metodi aggressivi per bloccare sospetti a bordo di veicoli su due ruote e chi non si ferma all’alt.A Londra è in vigore una autentica tattica di speronamento, in Francia c’è una proposta di legge per adottare i sistemi inglesi, neidel Nord Europa non si va per il sottile con chi fugge su un motorino eStati Uniti sono utilizzate manovre aggressive per buttare fuori strada le auto.