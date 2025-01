Ilrestodelcarlino.it - Droga a Forlì, sequestrati due chili di hashish a spacciatore in centro storico

, 30 gennaio 2025 – Aveva con sé uno zaino con oltre due chilogrammi dil'uomo di nazionalità pakistana arrestato nella notte tra sabato e domenica dagli agenti delle Volanti. La sostanza stupefacente era divisa in venti panetti; altri 50 grammi della stessa sostanza l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, li aveva nelle tasche dei pantaloni, oltre a 100 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio e tre telefoni cellulari spenti, privi di sim card, risultati rubati. Gli agenti hanno bloccato il pakistano alle 3.20 della notte tra sabato e domenica, dopo aver notato la presenza di quattro giovani in una zona delconosciuta alle forze dell'ordine per una frequente attività di spaccio. Ad insospettire i poliziotti la presenza dell'uomo, già destinatario della misura del divieto di accesso ai centri urbani in ragione della sua pericolosità.