Bergamo, nel quartiere San Paolo torna il gruppo di "Controllo del Vicinato"

. Riprende vita, nelSan, il “del”, iniziativa già presente in altri quartieri cittadini. IIdiè uno strumento di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei residenti in un determinatoe la cooperazione con le forze di polizia.Gli obiettivi sono quelli di contribuire all’attività di prevenzione edel territorio e promuovere un processo di partecipazione dei residenti. L’area deldiindica ai potenziali malfattori che i vicini di quella zona si sono organizzati e applicano uninformale ma costante sul territorio, comunicando alle Forze di Polizia, situazioni ed eventi di interesse, ovvero attinenti la sicurezza urbana e il degrado sociale.Ildidelcontribuisce all’innalzamento degli standard di sicurezza della propria comunità, svolgendo un’attività di mera osservazione di situazioni ed eventi attinenti la sicurezza urbana e di degrado, presta attenzione a quello che avviene nell’area dove svolge la propria vita quotidiana, sviluppa la collaborazione tra vicini, applicando un protocollo di mutua assistenza, soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili e crea un canale di comunicazione, nella fattispecie una chat, per scambiare rapidamente le informazioni tra vicini.