Benevento, ok al progetto per la sicurezza sismica del Campanile di Santa Sofia

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato ildi fattibilità tecnico-economica per gli interventi dideldella Chiesa di. “Con risorse pari a 770 mila euro provenienti dal Pnrr, potremo intervenire sullastrutturale di un bene pregevolissimo. E’ un ulteriore passo concreto per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale. La rilevanza dell’intervento inciderà positivamente sull’intera area del complesso monumentale di, patrimonio Unesco”, è quanto evidenziano l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e l’assessore alla Cultura e all’Unesco Antonella Tartaglia Polcini.L'articolo, ok alper ladeldiproviene da Anteprima24.