Quifinanza.it - Pensione in aumento e rivalutazione nel 2025, le tabelle Inps aggiornate

Leggi su Quifinanza.it

Cambiano gli importi delle pensioni. Nel, milioni di pensionati italiani saranno interessati da importanti aggiornamenti, tra rivalutazioni, adeguamenti e possibili modifiche ai requisiti per l’accesso alla. L’ha confermato l’aggiornamento degli importi, con le misure che coinvolgeranno oltre 20 milioni di persone e potrebbero comportare un ulteriore innalzamento dell’età pensionabile, che, secondo le stime, potrebbe salire a 68 anni, con un incremento di 13 mesi rispetto alla normativa attuale.Gli aumenti nelPer ladegli assegni, il decreto interministeriale del 15 novembre 2024 ha fissato l’indice definitivo per il 2023 al 5,4%, applicato a partire dal 1° gennaio 2024, senza la necessità di conguagli per l’anno precedente. Per il, invece, è stato stabilito un incremento provvisorio dello 0,8%, con la possibilità di un successivo conguaglio nel 2026.