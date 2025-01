Lapresse.it - Morto il giornalista Fabio Postiglione

ildel Corriere della Serain un incidenteIl 44enne napoletano è stato vittima di un incidente stradale la scorsa notte sulla A51, all’altezza di Cologno sud in direzione Venezia, mentre era a bordo della sua moto. Lo apprende LaPresse. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.Il centauro dai primi rilievi sembra abbia perso improvvisamente il controllo della sua moto finendo la sua corsa sul guard-rail. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che insieme al personale del 118 ha immediatamente prestato soccorso anche se le condizioni apparivano già molto gravi. L’uomo poi è deceduto poco dopo il suo arrivo al San Raffaele. Sulle dinamiche dell’incidente sta indagando la polstrada anche per verificare il coinvolgimento di altri veicoli.