LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna l’oro alle 16 00 il via delle finali

DIRETTA LIVE15.46 l’Italia non vuole smettere di sognare in questi Europei di Podgorica. Per la prima volta nella storia gli azzurri saranno protagonisti nell’ultimo atto del Team Event della rassegna continentale.15.43 alle 16.00 inizierà il final block dell’ultima giornata con le due finali per il bronzo del team event. A seguire sarà il momento della finale per l’oro in cui l’Italia sfiderà la Georgia.15.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di Judo 2025.14.24: Già in tasca dunque la nona medaglia per una indimenticabile spedizione azzurra a Podgorica. Per il momento è tutto ma non perdetevi la DIRETTA del final block della gara a squadre mista con gli azzurri in finale contro la Georgia dalle 16. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna l’oro, alle 16.00 il via delle finali Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46non vuole smettere dire in questidi Podgorica. Per la prima volta nella storia gli azzurri saranno protagonisti nell’ultimo atto del Team Event della rassegna continentale.15.4316.00 inizierà il final block dell’ultima giornata con le dueper il bronzo del team event. A seguire sarà il momento della finale perin cuisfiderà la Georgia.15.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’ultima giornata deglidi.14.24: Già in tasca dunque la nona medaglia per una indimenticabile spedizione azzurra a Podgorica. Per il momento è tutto ma non perdetevi ladel final block della gara a squadre mista con gli azzurri in finale contro la Georgia d16.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l'ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l'Italia sogna di impensierire la Francia nella prova a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Europei

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Tavano e Pirelli lotteranno per il bronzo nel pomeriggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Termina qui per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta della penultima giornata degli Europei di judo

Judo, l'Italia si gioca l'oro - La nazionale italiana, guidata dal napoletano Raffaele Parlati, approda in finale per l'oro a squadre agli europei in corso a Podgorica, in Montenegro. Gli azzurri hanno battuto in semifinale i Russi