Inter-Roma 0-1 al 45' | decide Soulé Cristante si divora il raddoppio

Inter-Roma, 34esima giornata di Serie A. Inter-Roma 0-1 MARCATORI: 22` Soulè (R). GOAL E AZIONI SALIENTI Finisce il primo tempo. 45+3` - Carlos Augus. Leggi su Calciomercato.com , 34esima giornata di Serie A.0-1 MARCATORI: 22` Soulè (R). GOAL E AZIONI SALIENTI Finisce il primo tempo. 45+3` - Carlos Augus.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani - Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. 🔗lanazione.it

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Roma rinviata: quando si gioca la partita che decide Scudetto e Champions - Oltre a Inter-Roma, slittano anche Como-Genoa e Lazio-Parma. La Lega Serie A si trova ora a dover trovare nuove date in un calendario già estremamente fitto. Il ministro per la Protezione Civile ... 🔗dire.it