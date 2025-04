A Jerez trionfa Alex Marquez Marc cade dopo il duello con Bagnaia che chiude 3 Ducati da record Diretta

Alex è in testa al mondiale con un punto di vantaggio su Marc. Per la Ducati 22 vittorie di fila, eguagliato il primato della Honda Xml2.corriere.it - A Jerez trionfa Alex Marquez, Marc cade dopo il duello con Bagnaia che chiude 3°. Ducati da record Diretta Leggi su Xml2.corriere.it Oraè in testa al mondiale con un punto di vantaggio su. Per la22 vittorie di fila, eguagliato il primato della Honda

Su questo argomento da altre fonti

MotoGp, due Marquez sul podio in Thailandia: trionfa Marc davanti al fratello Alex, terzo Bagnaia - Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto Gran Premio della Thailandia, prima gara del mondiale MotoGp 2025. Sul circuito di Buriram, il portacolori della Ducati ha bissato il successo della gara sprint, precedendo come ieri il fratello Alex Marquez (Ducati-Gresini) e il compagno di scuderia, Francesco Bagnaia. Una Ducati occupa anche la quarta posizione, quella del team VR46 di Franco Morbidelli, davanti alle Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi. 🔗open.online

MotoGp, Marc Marquez trionfa in Thailandia: “Primo e secondo con Alex è weekend perfetto” - Marc Marquez molto soddisfatto dopo la vittoria nel Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento stagionale della MotoGp. “Sono molto contento e felice di iniziare così con questa nuova squadra così. Abbiamo iniziato con un week-end perfetto e ringrazio la Ducati perché dall’inizio mi sono sentito molto bene e questo mi aiuta tanto. Sento questa fiducia, sono felice, veloce e contento e questo aiuta tutto. 🔗lapresse.it

Alex Marquez vola nel venerdì di Jerez, precede Bagnaia e Morbidelli - JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nel duello a distanza tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia si inserisce ancora una volta Alex Marquez. E’ infatti il pilota Gresini il più veloce al termine del venerdì del Gran Premio di Spagna, grazie al tempo di 1’35?991, firmato nella Practice: lo spagnolo era già stato il migliore anche nelle FP1 mattutine. Alex ribadisce così le sue ambizioni di vittoria a Jerez, circuito sul quale non è mai salito sul podio in MotoGP. 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

MotoGp: Jerez, vince Alex Marquez, terzo Bagnaia; MotoGp: Jerez, vince Alex Marquez, terzo Bagnaia; MotoGp, Gp Jerez in Spagna, vince Alex Marquez: gli highlights; Alex Marquez trionfa a Jerez. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGp, Jerez de la Frontera: Alex Marquez trionfa davanti a Quartararo e Bagnaia - Alex Marquez trionfa a Jerez de la Frontera Alex Marquez ha preceduto Quartararo di 1.561 e Bagnaia di 2.217. 4° Vinales a 3.678, 5° Di Giannantonio a 7.267. Completano la top10 Binder, Acosta, Ogura, ... 🔗msn.com

Alex Marquez vince a Jerez: prima vittoria in MotoGp e testa del Mondiale. Marc scivola, Bagnaia 3° - Lo spagnolo del team Gresini festeggia il compleanno nel migliore dei modi. Le lacrime e l’abbraccio con mamma Roser ... 🔗repubblica.it

MotoGp, Alex Marquez vince a Jerez e vola in testa al Mondiale. Bagnaia terzo - (Adnkronos) – Alex Marquez trionfa nel Gp di Spagna, centra il primo successo della carriera in MotoGp e balza in testa alla classifica del mondiale, scavalcando il fratello Marc Marquez, scivolato al ... 🔗sardegnareporter.it