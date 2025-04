Zelensky incontra Zuppi a Roma | Grati per l’aiuto col rimpatrio dei bimbi ucraini

Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato, come la premier Giorgia Meloni o la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ci sono stati anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, e il Cardinale Parolin.Zuppi era stato inviato per la pace in Russia dallo stesso Bergoglio e tra i temi discussi con il presidente ucraino c’è stato quello dei bambini ucraini deportati illegalmente. “È stato molto importante essere in Italia e unirci al mondo intero. Siamo Grati per l'assistenza del Vaticano all'Ucraina nel facilitare il ritorno dei bambini ucraini deportati illegalmente e sfollati dalla Russia e per il rilascio dei prigionieri. Ilrestodelcarlino.it - Zelensky incontra Zuppi a Roma: “Grati per l’aiuto col rimpatrio dei bimbi ucraini” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 27 aprile 2025 – Dopo i funerali di Papa Francesco, tra i diversi leader e personalità che ieri ail presidente ucraino Volodymyrhato, come la premier Giorgia Meloni o la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ci sono stati anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo, e il Cardinale Parolin.era stato inviato per la pace in Russia dallo stesso Bergoglio e tra i temi discussi con il presidente ucraino c’è stato quello dei bambinideportati illegalmente. “È stato molto importante essere in Italia e unirci al mondo intero. Siamoper l'assistenza del Vaticano all'Ucraina nel facilitare il ritorno dei bambinideportati illegalmente e sfollati dalla Russia e per il rilascio dei prigionieri.

