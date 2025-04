MotoGP Alex Marquez festeggia | Gara quasi perfetta ho gestito al meglio ogni situazione

festeggia Alex Marquez dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una Gara nella quale è successo davvero di tutto, incominciando dalla caduta iniziale di Marc Marquez che ha dato via libera agli avversari, iniziando dal fratello che ha approfittato di quanto accaduto.In questo modo Alex Marquez ha conquistato la prima vittoria in MotoGP con 1.5 su Fabio Quartararo e 2.2 su Francesco Bagnaia. Quarto Maverick Vinales a 3.6, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.2, mentre è sesto Brad Binder a 8.5. Settima posizione per Pedro Acosta a 9.7, quindi ottavo Ai Ogura a 10.9, quindi nono Enea Bastianini a 15.8 con Luca Marini che completa la top10 a 17.2, mentre Marc Marquez risale fino alla 12a posizione a 20. Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez festeggia: “Gara quasi perfetta, ho gestito al meglio ogni situazione” Leggi su Oasport.it dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad unanella quale è successo davvero di tutto, incominciando dalla caduta iniziale di Marcche ha dato via libera agli avversari, iniziando dal fratello che ha approfittato di quanto accaduto.In questo modoha conquistato la prima vittoria incon 1.5 su Fabio Quartararo e 2.2 su Francesco Bagnaia. Quarto Maverick Vinales a 3.6, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.2, mentre è sesto Brad Binder a 8.5. Settima posizione per Pedro Acosta a 9.7, quindi ottavo Ai Ogura a 10.9, quindi nono Enea Bastianini a 15.8 con Luca Marini che completa la top10 a 17.2, mentre Marcrisale fino alla 12a posizione a 20.

Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGP, Alex Marquez: “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24, imparo da mio fratello in pista” - Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato quest’oggi nella Sprint di Termas de Rio Hondo (Argentina), finendo immediatamente alle spalle di suo fratello Marc. Una guida incisiva ed efficace per Alex, in sella alla Ducati GP24 del Team Gresini, che ha costretto il leader sulla Rossa ufficiale a estrarre il massimo che poteva per distanziarlo nelle ultime tornate. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: buone risposte da Bagnaia, Alex Marquez in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Ora in pista c’è Franco Morbidelli, tra i più positivi di questa lunga tre giorni. 6:05 Ancora poco movimento in pista, dentro nuovamente Alex Marquez. 6:03 Mentre sono passate le tre ore di sessione, ecco alcune foto del turno odierno. In the camera lens of Day 3 of the #SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/eAaQOqmybL — MotoGP (@MotoGP) February 7, 2025 p> 5:59 Rientra Marc Marquez, arrivato a 39 giri. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa. Pecco fa proprio tanta fatica a gestire la moto in frenata. -19 Jerez si conferma pista stregata per Marquez: proprio qui iniziò il suo lungo calvario nel 2020. -19 Bagnaia sta facendo fatica a tenere il passo di Quartararo ed Alex Marquez. Marc Marquez intanto è 21° a 20.7 dalla vetta. Potrebbe tranquillamente finire in zona punti. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Un super Alex Marquez trionfa a Jerez, Marc a terra: Bagnaia 3° dietro Quartararo; MotoGP Austin, tracollo Marquez: le pagelle dei piloti; MotoGP Texas: Bagnaia mostra i muscoli e vince. Marc Marquez cade, il fratello Alex in vetta al Mondiale; MotoGP: Marc Marquez vince la sprint in Qatar davanti a suo fratello Alex, ottavo Bagnaia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ducati, Alex Marquez: “Ho controllato la gara” - Il vincitore del Gran Premio di Spagna festeggia la prima vittoria in MotoGP: "E' il migliore regalo di compleanno che potessi sperare" ... 🔗sportal.it

Alex Marquez vince la prima gara in MotoGP ed è il nuovo leader del mondiale. Bagnaia 3° dietro a un favoloso Quartararo. Marc cade e chiude 12° - MOTOGP - In una delle domeniche più nere per il fratello Marc, la famiglia Marquez festeggia il trionfo di Alex che vince la prima gara della sua vita nella cla ... 🔗eurosport.it

Alex Marquez vince a Jerez: prima vittoria in MotoGp e testa del Mondiale. Marc scivola, Bagnaia 3° - Lo spagnolo del team Gresini festeggia il compleanno nel migliore dei modi. Le lacrime e l’abbraccio con mamma Roser ... 🔗repubblica.it