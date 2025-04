Pavard esce per infortunio brutta tegola per l’Inter in vista del Barcellona | condizioni e tempi di recupero

Pavard costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13': al suo posto Bisseck. Leggi su Fanpage.it costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13': al suo posto Bisseck.

