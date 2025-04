Rissa tra 15 giovani in piazza Unità | due feriti

Rissa che ha visto coinvolti almeno 15 giovani si è verificata dietro piazza Unità, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Come riporta il Piccolo, è successo intorno alle due del mattino e due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi. I giovani coinvolti. Triesteprima.it - Rissa tra 15 giovani in piazza Unità: due feriti Leggi su Triesteprima.it Unache ha visto coinvolti almeno 15si è verificata dietro, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Come riporta il Piccolo, è successo intorno alle due del mattino e due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Icoinvolti.

