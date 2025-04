Fidanzati uccisi a Volvera prima del delitto il killer chiamò il 118 | “Videro il coltello potevano fermarlo”

prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso. I sanitari intervenuti avrebbero visto il coltello da sub che quattro ore dopo il 34enne avrebbe usato per assassinare la coppia. Leggi su Fanpage.it di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso. I sanitari intervenuti avrebbero visto ilda sub che quattro ore dopo il 34enne avrebbe usato per assassinare la coppia.

Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso i vicini di casa Chiara Spatola, 29 anni, e il compagno di lei, Simone Sorrentino, 25 anni. Con un coltello da sub, per poi togliersi la vita. Longo era ossessionato da Chiara, un'attenzione mai corrisposta. Aveva perseguitato la ragazza, aveva esplicitamente invitato lei a lasciare il compagno. I due si sarebbero presto trasferiti. Avrebbero lasciato quella casa a Volvera, comune alle porte di Torino.

Chiara Spatola, 28 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino, 23, entrambi operai, uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo, a Volvera (Torino): stavano per trasferirsi a Rivalta.

