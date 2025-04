Mbappé è partito in panchina e molti pensavano che fosse meglio così El Paìs

Mbappé è partito in panchina e molti pensavano che fosse meglio così (El Paìs)Una grande finale di Coppa del Re si è conclusa con il Barcellona che alza la coppa al cielo. Il Real, in verità, non ha molto da recriminare. Ancelotti era riuscito a dare più equilibrio alla sua squadra lasciando inizialmente Mbappé in panchina. Dall’altro lato, il Barcellona ha sguinzagliato Lamine Yamal sulla fascia che ha fatto il bello e il cattivo tempo. E infatti ha chiuso la prima frazione in vantaggio. Quando poi è entrato Mbappé, il francese ha scombinato il pianto tattico del Barç e il Real è riuscito a ribaltare fino all’ 84?, quando Ferran Torres ha riportato il risultato in parità. Poi i supplementari e il gol vittoria di Koundè. Di seguito l’analisi del Paìs.Il Real Madrid sembrava un puzzle appena buttato sul tavolo, poi è entrato MbappéEl Paìs su Lamine Yamal sottolinea che “era ovunque, dominava il palcoscenico. Ilnapolista.it - Mbappé è partito in panchina e molti pensavano che fosse meglio così (El Paìs) Leggi su Ilnapolista.it inche(El)Una grande finale di Coppa del Re si è conclusa con il Barcellona che alza la coppa al cielo. Il Real, in verità, non ha molto da recriminare. Ancelotti era riuscito a dare più equilibrio alla sua squadra lasciando inizialmentein. Dall’altro lato, il Barcellona ha sguinzagliato Lamine Yamal sulla fascia che ha fatto il bello e il cattivo tempo. E infatti ha chiuso la prima frazione in vantaggio. Quando poi è entrato, il francese ha scombinato il pianto tattico del Barç e il Real è riuscito a ribaltare fino all’ 84?, quando Ferran Torres ha riportato il risultato in parità. Poi i supplementari e il gol vittoria di Koundè. Di seguito l’analisi del.Il Real Madrid sembrava un puzzle appena buttato sul tavolo, poi è entratoElsu Lamine Yamal sottolinea che “era ovunque, dominava il palcoscenico.

