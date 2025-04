La questura di Venezia ricorda l' agente Antonino Copia vittima del dovere

Venezia ricorda lunedì 28 aprile l’agente della polizia di Stato, Antonino Copia, vittima del dovere, scomparso a seguito di un servizio di prevenzione generale e soccorso pubblico, il 28 aprile del 2009, all’età di 27 anni. Veneziatoday.it - La questura di Venezia ricorda l'agente Antonino Copia, vittima del dovere Leggi su Veneziatoday.it Nel sedicesimo anniversario della sua scomparsa, la polizia di Stato dilunedì 28 aprile l’della polizia di Stato,del, scomparso a seguito di un servizio di prevenzione generale e soccorso pubblico, il 28 aprile del 2009, all’età di 27 anni.

