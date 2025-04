MotoGP Jerez 2025 | prima vittoria di Alex Marquez Marc cade Bagnaia è terzo

Jerez de la Frontera 27 aprile 2025 - Non poteva chiedere una prima vittoria in MotoGP migliore di questa. Alex Marquez sbaglia nel primo giro, poi si rimette in carena e passa prima Bagnaia, poi Quartararo per vincere il GP di Spagna, mentre il fratello cade e gli cede anche il primato in classifica. È stata una gara semplicemente perfetta per gestione e ritmo quella del pilota spagnolo del team Gresini a Jerez. Super anche il pilota francese, che riporta sul podio la Yamaha, mentre Bagnaia chiude terzo in una corsa da un buon avvio, ma dove sono mancati gli acuti nello svolgimento. Nonostante la caduta da apprezzare anche la super prestazione di Marc Marquez, il quale si rimette in pista e chiude addirittura dodicesimo, contenendo così a un solo punto di ritardo il distacco in classifica Mondiale. Sport.quotidiano.net - MotoGP Jerez 2025: prima vittoria di Alex Marquez. Marc cade, Bagnaia è terzo Leggi su Sport.quotidiano.net de la Frontera 27 aprile- Non poteva chiedere unainmigliore di questa.sbaglia nel primo giro, poi si rimette in carena e passa, poi Quartararo per vincere il GP di Spagna, mentre il fratelloe gli cede anche ilto in classifica. È stata una gara semplicemente perfetta per gestione e ritmo quella del pilota spagnolo del team Gresini a. Super anche il pilota francese, che riporta sul podio la Yamaha, mentrechiudein una corsa da un buon avvio, ma dove sono mancati gli acuti nello svolgimento. Nonostante la caduta da apprezzare anche la super prestazione di, il quale si rimette in pista e chiude addirittura dodicesimo, contenendo così a un solo punto di ritardo il distacco in classifica Mondiale.

